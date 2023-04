Scontro auto-moto, ferito centauro 60enne

Incidente ieri, poco prima delle 8, a Funo di Argelato, su via XXV Aprile all’intersezione con via De Giudei. Un’auto e una moto si sono scontrate nell’incrocio. Il conducente 22enne della Volkswagen è rimasto illeso. Ad avere la peggio, invece, il centauro: un 60enne, italiano e residente in zona. Nell’impatto con la macchina, infatti, l’uomo ha riportato lesioni ad una gamba. Sul posto i sanitari del 118 con un’ambulanza e un’automedica. I soccorsi hanno trasportato il motociclista all’ospedale.

A svolgere i rilievi dell’incidente, e a gestire la viabilità, gli agenti della Polizia locale Reno Galliera. Stando a una prima analisi pare che alle base dell’incidente ci sia una mancata precedenza.

z.p.