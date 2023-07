Scontro tra due biciclette a Bologna, ciclista di 27 anni morta dopo 10 giorni di agonia

Bologna, 24 luglio 2023 – Non ce l’ha fatta la ragazza di ventisette anni che, lo scorso 14 luglio, era rimasta vittima di un grave incidente in via Nuova, zona San Donato. La giovane, le cui condizioni erano sembrate fin dal primo momento gravissime, era ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Maggiore dove lottava tra la vita e la morte.

L’incidente che l’ha vista coinvolta è avvenuto appunto in via Nuova, zona San Donato, intorno all’ora di pranzo. Le due bici che si erano violentemente scontrate stavano percorrendo entrambe la pista ciclabile, all’altezza di via Henghel Gualdi, quando, per motivi al vaglio della polizia locale, intervenuta sul posto per i rilievi, si sono scontrate tra loro. Nell’impatto, la ventisettenne, che stava guidando uno dei due mezzi, è caduta, battendo con violenza la testa sull’asfalto e riportando un trauma cranico gravissimo.

La giovane , R. S., residente a Castenaso, era stata subito soccorsa dai passanti, che avevano chiamato il 118. Quando i sanitari erano giunti in via Nuova, si erano subito resi conto della gravità della situazione. La giovane, così, è stata trasportata con la massima urgenza all’ospedale Maggiore, dove è stata ricoverata fino a ieri l’altro, quando ne è stata dichiarata la morte. L’altro ciclista coinvolto nello scontro è, invece, rimasto illeso.

La polizia locale, in queste settimane, sta lavorando per chiarire come siano andate esattamente le cose, anche ascoltando i testimoni che hanno assistito alla terribile caduta che aveva ridotto in fin di vita la ragazza, per valutare eventuali responsabilità dell’altro ciclista nello scontro.

