Scontro con un’auto. Grave motociclista

Scontro tra auto e moto, il centauro trasportato all’ospedale Maggiore in codice 3. L’incidente si è verificato ieri pomeriggio attorno alle 15, in viale Carlo Pepoli, all’altezza dell’incrocio con via Roncati. Per cause ancora da chiarire, c’è stato un violento scontro tra un’auto, una Fiat 500, e una moto Honda. Ad avere la peggio il centauro. In quel momento, la moto stava percorrendo viale Pepoli in direzione Porta Saragozza, mentre la macchina procedeva in viale Pepoli con direzione Porta Sant’Isaia e stava svoltando a sinistra per via Roncati. Procede agli accertamenti la polizia locale, che sta provando a ricostruire la dinamica dell’incidente per fare chiarezza su quanto accaduto e stabilire le responsabilità. Sul luogo dello schianto, si sono portati anche i soccorritori del 118, che si sono occupati del ferito, trasportato in gravi condizioni all’ospedale Maggiore.