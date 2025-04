Scontro con un’auto sulla Porrettana, centauro ferito

Un incidente che poteva avere conseguenze ben peggiori quello avvenuto, ieri mattina, poco dopo le 10 sulla Porrettana all’altezza di Lama di Reno. Stando alle prime informazioni a scontrarsi sono state un’automobile e una motocicletta.

L’automobile stava procedendo in direzione di Lama e stava per girare in una via laterale quando una moto, condotta da un uomo sulla cinquantina, forse non rendendosi conto della vettura che stava svoltando, ha impattato con violenza sulla fiancata della macchina. Il motociclista è caduto sull’asfalto a diversi metri dal punto di impatto, ma è rimasto sempre cosciente. Illeso, ma sotto choc l’uomo al volante della macchina. I tanti altri automobilisti in zona hanno avvisato i soccorsi. I sanitari del 118 sono arrivati sul posto con vari mezzi: ambulanza, automedica e anche l’elisoccorso.

Le condizioni del motocilista, che stando a quanto si apprende ha riportato qualche frattura, erano meno gravi di quanto temevano i sanitari in un primo momento. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Vergato e i carabinieri per i rilievi dell’incidente. Spetta ora alle forze dell’ordine ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto. Nel pomeriggio di ieri, intanto, sui social della zona, persone vicine a uno dei coinvolti hanno fatto un appello per cercare testimoni di quanto accaduto, sempre nell’ottica di chiarire come si sono svolti esattamente i fatti.

A seguito dello scontro nella trafficata arteria dell’Appennino si sono create lunghe code: c’è voluto del tempo, infatti, prima che la carreggiata venisse sgomberata, in primis per consentire i soccorsi, poi per mettere in sicurezza la strada e, poi, per liberarla dai mezzi coinvolti nello scontro.

z. p.