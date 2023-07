Scontro e colpi bassi sul guado Il sindaco diserta il confronto

Un’assemblea pubblica, quella di ieri sera a Monterenzio, che era stata convocata dai costruttori del guado, per parlare con e all’amministrazione, davanti ai cittadini, dei veri costi del guado, a seguito della dichiarazioni del sindaco Ivan Mantovani, dichiarazioni in cui, stando a quanto hanno detto gli stessi costruttori "sarebbero state gonfiate le cifre per far sembrare l’opera ben più onerosa di quanto in realtà il Comune l’abbia pagata". I costruttori hanno fatturato al Comune 30mila euro per lavori che ai costruttori stessi sono costati molto di più. Il Comune ha dichiarato una spesa di quasi 80mila euro. Per questo era stata convocata l’assemblea alla quale, però, ieri il sindaco ha negato la sua presenza.

"Ho già ben chiarito la posizione di questa amministrazione mostrando gli atti – ha dichiarato il sindaco –. La costruzione del guado è, per noi, già argomento passato, adesso dobbiamo correre su altri fronti per il bene del nostro paese". Mantovani, poi, specifica: "Un motivo che mi spinge a non partecipare a tale incontro è il tono aggressivo di alcuni commenti sui social. Colgo, poi, l’occasione per chiedere a che titolo sarà presente il consigliere Mastacchi. Visto che Mastacchi è consigliere della Regione, mi chiedo se abbia una delega da parte della stessa che gli consenta dunque di rappresentarla agli incontri con questa amministrazione. Diversamente non vedo motivo che ne giustifichi la presenza. Mi viene da pensare che lo stesso si stia adoperando per sostenere altri personaggi che lavorano per formare una lista alle prossime elezioni".

A replicare è lo stesso Mastacchi: "Sono dispiaciuto che il mio intervento, che ha avuto come unica finalità quella di aiutare a risolvere parte dei disagi per i cittadini di Monterenzio, (attività che faccio normalmente, non solo per Monterenzio ma anche per tutto il territorio della montagna e di altre zone della regione, visto il mio ruolo di consigliere regionale) sia stato ritenuto un atto ostile o con secondi fini. Esprimo invece grande soddisfazione per il fatto di aver contribuito a sbloccare la realizzazione del guado, che ha fortemente attenuato i disagi alla viabilità della valle dell’Idice. Vista la situazione che stanno vivendo le persone di quel territorio è l’unica cosa importante, e devo dire grazie alla buona volontà e all’impegno di cittadini".

Zoe Pederzini