Scontro fra uno scooter e un furgone. Centauro ricoverato in gravi condizioni

Un cittadino di Crevalcore è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Maggiore di Bologna. Si tratta di D. P., 53 anni. Ieri pomeriggio, intorno alle 14, l’uomo era in sella al proprio scooter ed è stato protagonista di un grave incidente stradale che si è verificato in via Verona, nei pressi del mangimificio Mignini nella località Crocetta, frazione di Sant’Agata. Lo scooter si è scontrato contro un furgone e nell’urto l’uomo è stato sbalzato sull’asfalto riportando traumi e ferite di grave entità. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza del 118, un’auto medica, l’elisoccorso e i carabinieri della stazione dell’Arma di Sant’Agata per i rilevi di rito. I sanitari, viste le condizioni del 53enne lo hanno trasportato immediatamente al pronto soccorso dell’ospedale bolognese. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei militari dell’Arma che dovranno stabilire le cause esatte dello scontro. Il sinistro ha causato inevitabilmente rallentamenti alla circolazione stradale su questa strada che è solitamente è particolarmente trafficata. Dopo i rilevi sono stati rimossi i mezzi incidentati e sono state pulite le carreggiate dai detriti. L’8 novembre scorso, sempre lungo questo tratto stradale un motociclista perse la vita: Nicolò Neri di 28 anni. Il giovane stava percorrendo via di Crevalcore in sella alla sua Suzuki, in direzione Crevalcore, quando, per cause al vaglio della polizia locale che era prontamente intervenuta sul luogo dell’incidente, perse il controllo del mezzo e finì a terra. Alcuni automobilisti di passaggio diedero subito l’allarme e sul posto erano intervenuti i sanitari del 118 che non poterono far altro che constatare il decesso del motociclista.

p. l. t.