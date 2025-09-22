Scontro frontale fra auto, 4 feriti in ospedale: paura per 2 bambini

Bologna, 22 settembre 2025 – Paura ieri, a metà pomeriggio, a Cento per un incidente che ha visto finire all’ospedale quattro persone, tra cui due bambini. Tutto è accaduto in via Modena, una strada già più volte teatro di scontri purtroppo anche fatali. Stavolta, fortunatamente, le cose sono andate in maniera diversa e tutti i coinvolti se la sono cavata con ferite di media gravità.

Teatro dello scontro, il tratto che da Cento, all’altezza della rotonda di via Curato, va verso San Matteo della Decima. Stando a una prima sommaria ricostruzione dei fatti, che dovrà ovviamente trovare riscontro dalle indagini e dai rilievi della polizia locale, una Range Rover arrivava dalla rotonda quando, per cause in corso di accertamento, poco dopo essersi immessa sulla strada ha urtato la fiancata dell’auto che sopraggiungeva dalla parte opposta.

A terra, oltre ai rottami sparsi per diversi metri, anche una ‘strisciata’ bianca nella corsia della Fiat che è stata spinta contro il guard rail, a sua volta divelto. All’interno, due persone bloccate tra airbag scoppiati e lamiere contorte. Immediato l’arrivo dei vigili del fuoco di Cento seguiti dai volontari di San Giovanni.

I pompieri si sono messi subito al lavoro per liberare i due coinvolti (entrambi di Sant’Agata Bolognese), soprattutto il conducente, un 50enne che a causa delle lamiere deformate dall’impatto non riusciva a uscire autonomamente. La Range Rover, invece, ha finito la sua corsa alcuni metri metri più avanti, nel fosso a destra della carreggiata.

A bordo, un uomo di Crevalcore con i due nipoti di 6 e 10 anni. I sanitari del 118, arrivati sul posto con diverse ambulanze, sono intervenuti subito per prestare soccorso al conducente della Fiat e ai due bambini, trasportati tutti all’ospedale di Cona, mentre il passeggero dell’altra vettura è stato portato al pronto soccorso di Cento per accertamenti.

Ora a chiarire la dinamica dei fatti saranno gli accertamenti della polizia locale, tra i quali l’alcoltest e i rilievi sul luogo dello scontro. Sul posto anche i carabinieri di Cento per gestire la viabilità. La strada è rimasta bloccata per un paio d’ore, con traffico in tilt, lunghe code e disagi per gli automobilisti che si trovavano a percorrere quel tratto.