Scontro in tangenziale Bimba in pericolo di vita

Attimi di paura, ieri pomeriggio poco dopo le 17, al chilometro 3 del ramo verde della tangenziale di Bologna che porta in direzione di San Giovanni in Persiceto, per un violento incidente che ha ridotto in fin di vita una bambina di soli 6 anni. Ma ripercorriamo i fatti. Due autovetture, per cause ancora da chiarire, si sarebbero scontrate dando vita a un maxi tamponamento nel quale sono rimasti coinvolti tre passeggeri: un uomo di quarantunenne e due minori, una bambina di 6 e un bambino di 4 anni.

Tutti i feriti, trasportati d’urgenza all’ospedale Maggiore, dove ora si trovano ricoverati nel reparto di Rianimazione. Il quarantunenne e il piccolo di 4 anni sono in prognosi riservata, diversa invece la situazione della bambina più grande che è attualmente in pericolo di vita a causa delle gravi ferite riportate nello schianto.

L’impatto tra le auto è stato talmente forte da rendere necessario l’intervento dei vigili del fuoco, arrivati immediatamente sul posto per prestare i primi soccorsi ed estrarre i feriti dalle lamiere. Insieme agli uomini del 115 anche il personale sanitario del 118 con un’ambulanza. Sul luogo dello schianto è arrivata anche la Polstrada che ha provveduto a effettuare i primi rilievi: gli agenti sono al lavoro per provare a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Il tratto stradale interessato è rimasto chiuso al traffico alcune ore per permettere gli interventi di rimozione dei veicoli.

Chiara Caravelli