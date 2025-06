Violentissimo scontro tra una moto e uno scooter a Monghidoro: grave ragazzo di 17 anni / Video

Monghidoro (Bologna), 29 giugno 2025 – Una giornata difficile, quella di oggi, sulle strade della provincia di Bologna. Dopo il grave incidente che si è verificato all'alba a Ponte Samoggia, poco fa una moto e uno scooter si sono scontrati sulle montagne di Monghidoro, in frazione Frassineta (video).

Lo scooter e la moto che si sono scontrati a Monghidoro, in provincia di Bologna: grave un ragazzo di 17 anni (foto Pederzini)

Lo scontro si è verificato sulla sp7 che è stata chiusa per permettere soccorsi e rilievi. Stando a quanto si apprende i due mezzi, uno scooter, con a bordo solo il conducente 17enne, e una moto con a bordo due fidanzati, una 23enne e un 30enne, stavano percorrendo la provinciale in direzioni opposte. Ad un certo punto, però, per motivi ancora al vaglio delle forze dell'ordine, i due mezzi si sarebbero toccati: pare per una invasione di carreggiata da parte di una delle due 'due ruote'.

Ad avere la peggio il ragazzo di 17 anni di Castenaso che era sullo scooter: nell'impatto, infatti, il suo mezzo si è letteralmente impuntato, facendolo cadere al suolo con una violenza tale che è rimasto incastrato tra i due mezzi incidentati. A liberarlo sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Monghidoro. Con loro anche i sanitari del 118 con ambulanza ed elisoccorso.

Il 17enne, cosciente, ma con vari traumi, è stato portato in elicottero al Maggiore in codice di media gravità. Il 23enne e la 30enne sono stati portati via in codice 1.

Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri per chiarire la dinamica di quanto avvenuto.