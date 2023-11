Scontro nella Lega. Di Martino contro Venturi:: "Non parli di manganelli". E lui: "Distruggi il partito"

È guerra aperta dentro la Lega. Dopo le dichiarazioni di Giulio Venturi, che sul Carlino ha parlato di "una buona dose di manganelli" come risposta al blocco del traffico da parte degli attivisti di Ultima generazione e anche contro la Malamovida, arrivano critiche interne al Carroccio. In particolare a parlare è Cristiano Di Martino, segretario cittadino del partito: "La Lega prende le distanze dalle affermazioni del consigliere comunale Venturi – si legge in una nota –. Le dichiarazioni sull’uso del manganello contro chi manifesta, anche se in modo fastidioso causando molti disagi ai cittadini, rispecchiano un modo di agire che non appartiene alla cultura del nostro partito. Pertanto invitiamo il consigliere comunale a utilizzare linguaggi differenti: l’uso della violenza è inaccettabile".

"Siamo consapevoli che chi ha un ruolo istituzionale deve trovare la sintesi attraverso il dialogo e la comprensione – conclude Di Martino –. Siamo certi che, vista la storia politica di Venturi, questo sia stato solo un eccesso e che, da politico pragmatico qual è, torni sui suoi passi prendendo una posizione istituzionale più corretta".

Una ‘sconfessione’ che non è piaciuta a Venturi, la cui risposta non è tardata ad arrivare: "Il direttivo e i dirigenti attuali del partito sono la causa della scomparsa della Lega dai radar in città – ribatte Venturi –. Invece di occuparsi di recuperare consensi, promuovere un’idea alternativa di città, diffondere la cultura del buon governo e curare il territorio, si occupano di sconfessare uno dei loro consiglieri comunali, nonché portavoce del partito, dimenticandosi della drastica riduzione da cinque consiglieri nella scorsa legislatura ai due di quella attuale".

Uno strappo, dunque, che ora emerge con forza: "Cosa dire della svastica tatuata sul braccio di Martino, come sollevato da Le Iene? – incalza Venturi – Da questi attestati di fascismo prendo le distanze e chiedo al segretario di dimostrare la cancellazione delle sue idee politiche. Aspetto le scuse da parte della Lega bolognese". Solidarietà per Venturi arriva da Fabrizio Minarelli, consigliere leghista in Santo Stefano: "Non condivido l’attacco riservato dal direttivo al collega di partito: è stato travisato volutamente il senso dell’intervento".