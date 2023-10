Scontro politico sugli attivisti. Venturi: "Servono i manganelli". Coalizione civica li difende

Le critiche e gli attacchi non sono arrivati soltanto dagli automobilisti rimasti bloccati in viale Berti Pichat e via Stalingrado, ma anche dal mondo della politica. Gli attivisti di Ultima generazione sono finiti nel mirino delle forze di opposizione a Palazzo d’Accursio, a cominciare dal partito di Giorgia Meloni: "I soliti rivoluzionari in pantofole, che non hanno lavorato un solo giorno della loro vita – commenta Stefano Cavedagna, capogruppo di Fratelli d’Italia in Comune –: hanno bloccato nuovamente il traffico impedendo ai bolognesi che lavorano di percorrere il consueto tragitto. Si tratta dell’ennesima farsa della sinistra ecoterrorista: per protestare contro il cambiamento climatico si creano ingorghi che, ovviamente, generano molto più inquinamento. Quegli stessi striscioni i manifestanti potrebbero portarli davanti alla Regione". "Non è più tollerabile che un branco di sfaticati, di pochi giovani e molti ex giovani, paralizzino Bologna con manifestazioni non solo assurde, ma dannose proprio rispetto a quel tema a loro tanto caro: il cambiamento climatico", fanno eco i ragazzi di Gioventù nazionale.

Il centrodestra punta il dito proprio contro l’inefficacia delle proteste, più dannose che utili, come sottolineano anche dal Carroccio: "Gli attivisti di Ultima generazione sono scesi in campo con la missione di impedire ai bolognesi di andare a lavorare – scrive Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega –. Dicono numeri a caso per giustificare le loro azioni e continuano a impedire alle persone di portare avanti la loro vita senza al contempo fare qualcosa per l’ambiente. Un gruppo di attivisti che vorrebbero essere eroi, ma assomigliano più a delinquenti". Sulla stessa lunghezza d’onda anche il consigliere leghista Giulio Venturi: "Visto che queste persone non comprendono le buone maniere, una bella dose di manganellate potrebbe essere l’unica soluzione per farli spostare dalla strada".

A difesa di Ultima generazione, almeno rispetto ad alcune critiche e ad alcuni termini, c’è invece Coalizione Civica: "L’iniziativa è risultata evidentemente incomprensibile e dannosa per chi si trovava in mezzo ai viali, al di là di ogni giudizio astratto sulle pratiche di lotta che non spetta a noi fare – fa il punto il capogruppo in Comune Detjon Begaj –. Ma le parole sono importanti e criminalizzare attiviste e attivisti definendoli ecoterroristi è fuori da ogni proporzionalità e buon senso. Se bloccare i viali in 15 non sortisce l’effetto di convincere gli automobilisti della crisi climatica, criminalizzare gli attivisti non sortirà l’effetto di far passare la voglia di lottare per avere ancora un futuro su questo pianeta".

Francesco Moroni