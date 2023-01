Scontro sui binari Domani l’anniversario

In occasione del 18° anniversario del disastro ferroviario avvenuto a Crevalcore, l’amministrazione comunale ricorda le diciassette vittime che persero la vita. La cerimonia si svolge in due tempi, nella giornata di domani: alle ore 10, presso la Chiesa Arcipretale di San Silvestro, in via Matteotti a Crevalcore, ci sarà la celebrazione in suffragio delle Vittime officiata da don Maurizio Guarise, parroco del Duomo di Legnago, alle 11, al parco "7 gennaio 2005" alla Bolognina di Crevalcore, si terrà la consueta deposizione di fiori al Cippo dedicato alle vittime. Saranno presenti Irene Priolo, vicepresidente e assessore regionale alla Protezione civile, Simona Larghetti, consigliera metropolitana delegata a Mobilità ciclistica e Progetto bicipolitana, Sicurezza stradale, Progetto Servizio Ferroviario Metropolitano e Claudio Mazzanti, presidente della Quarta commissione consiliare per mobilità, infrastrutture e opere pubbliche.

Parteciperanno inoltre rappresentanze civili, militari e religiose tra cui: Ferrovie dello Stato, Prefettura e Questura. Saranno presenti diverse delegazioni di Comuni invitati e diverse associazioni del territorio. Le iniziative hanno il patrocinio di Regione Emilia-Romagna, Città metropolitana di Bologna e Comune di Bologna. A parlare della mattinata del 7 gennaio e dell’importanza che ricopre per la comunità è lo stesso primo cittadino di Crevalcore Marco Martelli: "La commemorazione prevista per sabato prossimo ci vede, dopo 18 anni, ancora tutti assieme nel ricordo delle diciassette vittime. Dal punto di vista tecnico su quella tragedia è stato detto tutto. Oggi a noi rimane il dovere di ricordare e vigilare affinchè incidenti del genere non si verifichino più, ma soprattutto il nostro pensiero va alle incolpevoli vittime e ai loro famigliari a cui ci stringiamo con immutato affetto e commozione".

z. p.