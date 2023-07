Scontro sui Ristori alle Aziende, Giunta e Opposizione si Dividono

È scontro fra giunta e opposizione sui ristori alle aziende danneggiate dai lavori del tram. Per la Lega il Comune si scorda di alcune imprese e manca un fondo preventivo per coprire i loro danni. Secondo Fd’I, i disagi accusati non solo dai commercianti saranno tanti, o tantissimi, e "il 40% delle attività rischia di chiudere". Per la giunta, invece, gli aiuti a pioggia non funzionano perché diventano iniqui e poco efficaci.

A far discutere anche il fatto che gli sgravi riguarderanno solo le attività che hanno una vetrina al piano terra, di fronte al cantiere, tagliando fuori i locali delle vie limitrofe. Il botta e risposta è avvenuto ieri nella commissione consiliare Pianificazione sulle modifiche al regolamento della Tari e del Canone di occupazione del suolo pubblico in merito agli sconti per i negozi commerciali e artigianali, colpiti dai lavori della linea rossa del tram. L’assessora al Bilancio, Roberta Li Calzi, rilancia la manovra della giunta, illustrata a fine giugno, con lo sconto del 50% della Tari e del 100% sul Cup per il tempo effettivo dei lavori e i 120 giorni successivi, nell’ambito del pacchetto da tre milioni per tutta la durata dei lavori.

"È un primo passo nella direzione che indichiamo da tempo, quello dello stanziamento di risorse, anche se per la Tari sarebbe stata migliore una previsione del 100%, come richiesto dalle associazioni di categoria – incalza Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega e presidente della commissione – È sbagliato non considerare le attività delle vie limitrofe: le misure, infatti, interesseranno solo coloro che hanno le vetrine direttamente sui lavori. Penso ad esempio a una via come Vittorio Veneto. Come proponiamo dal 2021 con ordini del giorno, bisogna istituire un fondo preventivo per andare a coprire le perdite delle attività. Se non ci saranno perdite, come sostiene il Comune, al termine dei lavori quei soldi potranno essere nuovamente impiegati in altri modi". E se il capogruppo Fd’I, Stefano Cavedagna, insiste sui "tanti danni" in arrivo, l’assessora replica: "Ha una sua legittima opinione, ma non credo possa avere stime così precise. Il cantiere si svilupperà per step e ci sarà un monitoraggio preciso sugli effetti".