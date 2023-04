Scontro sul 25 aprile Pratello R’esiste: "Il Comune ci attacca, ma la festa si farà"

di Luca Orsi

È scontro sul 25 aprile. Non fra sinistra e destra, partigiani e nostalgici. Ma fra il comitato Pratello R’estste – che da 15 anni, il giorno della Liberazione, organizza una festa di strada "fra le più partecipate e importanti della città" – e il Comune, accusato di volere "mettere il cappello" sulla manifestazione. Organizzando in piazza San Francesco eventi "a basso impatto acustico, non meglio precisati", con cui "occuperà" la piazza "per tutto il giorno, fino alle 23".

In un lungo post su Facebook, Pratello R’esiste denuncia quello che definisce senza mezze parole "un attacco che noi non abbiamo mai cercato ma, evidentemente, è figlio di questi tempi sbagliati". Poche settimane fa, si legge, l’amministrazione comunica al comitato la decisione di organizzare un evento in piazza San Francesco.

Lo comunica, è l’accusa, "dando la cosa per fatta". Perché (e qui si ironizza su alcuni slogan cari al sindaco Matteo Lepore) "collaborare è Bologna, partecipare è Bologna, i laboratori di idee proliferano, il sindaco va nei quartieri, ma nessuno prende in considerazione l’ipotesi di confrontarsi con chi da 15 anni organizza una delle feste più partecipate e importanti della città. È già tutto deciso".

L’evento "di alto profilo culturale" annunciato dal Comune, si legge, avrebbe "lo scopo di avere una gestione della piazza che eviti il degrado degli altri anni, le pisciate, l’abusivismo".

L’anno scorso, va detto, la festa al Pratello – tornata dopo lo stop imposto dal Covid – a un certo punto deragliò, sfuggì di mano. Degenerò in un liberi tutti che trasformò piazza San Francesco (dove vennero sfondate le recinzioni, con tanto di scalata al portale della basilica) e dintorni in latrine a cielo aperto, con strade e portici ricoperti da un tappeto di cocci e rifiuti, muri e vetrine imbrattati.

"Una giornata di festa popolare

rovinata da episodi di inciviltà", disse Matilde Madrid, capo di gabinetto del sindaco. Che denunciò "comportamenti gravi e censurabili, che hanno giustamente sollevato la rabbia dei residenti". "Ore di follia da parte di chi non ha neanche idea di cosa sia la festa della Liberazione – affermò Lorenzo Cipriani, presidente del quartiere Porto-Saragozza –. Con eccessi spregevoli e da condannare duramente".

Quest’anno, secondo Pratello R’esiste, il Comune cercherebbe di silenziare, normalizzare "una festa che non ha padrone né sponsor, che trova il suo senso nell’autogestione, nel procedere con ostinazione senza cappelli politici. Tutto l’opposto di quello che verrà organizzato di fianco a noi".

Tutta piazza San Francesco, "dove avevamo proposto il mercato di Campi Aperti, verrà chiusa, strada circostante il sagrato compresa, transennata, gli ingressi contingentati a duemila persone, con controllo di volontari, steward, contapersone". In aggiunta, "ci viene chiesto di terminare le nostre attività alle 15. E di spostare o evitare la pedana che tutti gli anni montiamo di fronte a Fantoni".

Vista "l’enorme affluenza dello scorso anno abbiamo presentato un progetto con meno gazebo, punti musica e banchetti. Rinunce che dispiacciono ma necessarie per garantire spazi più ampi per afflusso e deflusso, per garantire maggiore sicurezza. Niente di niente".

Vista la contiguità delle due manifestazioni, il comitato teme "il rischio (o la volontà?) che le due cose siano confuse, si mescolino l’una nell’altra, quasi a voler suggerire una comunione d’intenti, un ingresso istituzionale in Pratello R’Esiste. La prima cosa che abbiamo pensato – continuano gli organizzatori – è che siamo sotto attacco".

Un attacco da parte di un’amministrazione "che da tempo in città fagocita spazi ed esperienze imponendo una restituzione borghese, laccata e vuota di tutto". Il 25 Aprile, si avverte, "il Pratello resisterà anche al tipo di città che vogliono Noi la festa la faremo, non arretreremo di un millimetro. Gli orari non cambieranno. Non accetteremo di farci mettere un cappello in testa, di essere normalizzati dalle politiche comunali per diventare l’ennesima bellissima esperienza trasformata in un’inutile brutta copia di se stessa".