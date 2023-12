Scontro sul bilancio comunale. L’opposizione: "Si può fare di più"

È scontro sul bilancio di previsione di San Lazzaro. Ad esprimere perplessità, dopo aver votato contro, il consigliere d’opposizione Fd’I Alessandro Sangiorgi: "Desta preoccupazione che il 40% dei nuclei famigliari sia rappresentato da un solo componente. Questi dati ci fanno capire che dobbiamo fare molto di più per consentire a giovani coppie di rimanere a San Lazzaro. Allo stesso modo si contano sulle dita di una mano le cosiddette ’grandi imprese’ a dimostrazione che, prima o poi, andrà presa a mano con serietà la riqualificazione dell’area artigianale Cicogna, ad oggi abbandonata al suo triste declino. Si dovrà, poi, fare di più per promuovere la nostra città".

L’esponente meloniano prosegue: "Per quanto attiene i programmi, riteniamo che in tema di sicurezza si debba fare di più,

anche per rispondere alle legittime richieste della cittadinanza. Così come va migliorata la manutenzione di strade e marciapiedi. Infine, in tema di mobilità la nostra visione di città non è certamente quella dell’attuale amministrazione e lo dimostrano le proteste per i progetti di pedonalizzazione dell’ultimo periodo".

A rispondere è l’assessore al Bilancio, Michele Cristoni: "La programmazione del Comune per il triennio 2024-2026 riesce non solo ad assicurare l’attuazione dei progetti in corso ma prevede anche uno sviluppo ulteriore della spesa per servizi a favore dei cittadini per un importo di circa 415mila euro, per un totale complessivo di spesa per il 2024 di 39 milioni circa". Nello specifico: "Per il triennio il Comune è riuscito a trovare le risorse per garantire il proseguimento delle politiche di sostegno al diritto alla casa con erogazione di contributi per 225mila euro annui, azioni di contrasto alla povertà abitativa con interventi di assistenza educativa per 52mila euro annui, ripristino e assegnazione nei primi mesi del 2024 degli 11 alloggi Erp ad oggi sfitti, ulteriori ripristini degli alloggi Erp per 270mila euro circa nel triennio e il mantenimento delle agevolazioni Imu". A cui Cristoni aggiunte "La conferma della misura ’nidi gratuiti’, il mantenimento dei livelli di assistenza scolastica ed extrascolastica ai bambini disabili, la conferma dell’orientamento dell’amministrazione a salvaguardare la presenza della gestione pubblica dei servizi".

Tocca, infine, agli investimenti: "Il bilancio prevede interventi pari a circa 20 milioni di euro. La parte più consistente degli investimenti sarà dedicata alla manutenzione degli edifici scolastici per circa 5,5 milioni di euro, ma importanti investimenti sono previsti anche per la viabilità per una spesa di circa 3,6 milioni di euro e per la messa in sicurezza idrogeologica del territorio per circa 1,4 milioni di euro".

Zoe Pederzini