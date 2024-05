Scontro sul Giardino Acerbi, proteste e polemiche a Bologna per l'abbattimento degli alberi

Lo scontro sul Giardino Acerbi in zona Savena, rischia di trasformarsi in un altro caso Besta. Dopo l’abbattimento degli alberi in piena notte, oggi al Giardino Acerbi in via Savigno, associazioni, comitati e cittadini parteciperanno a un sit-in di protesta, iniziativa diffusa dal portavoce dei Verdi Danny Labriola. Il sindaco Matteo Lepore, però, sbotta: "Non possiamo sempre essere ostaggio dei comitati". Le motoseghe erano entrate in azione alle 4.30 del mattino tra giovedì e venerdì nel giardino per la costruzione del nuovo nido Cavazzoni finanziato con fondi Pnrr. Una scelta contestata nei giorni scorsi da una parte dei residenti che avevano accusato il Comune: "Tigli ad alto fusto sacrificati per la costruzione del nuovo nido Cavazzoni accanto alla scuola esistente. Ancora una volta la tanto sbandierata rigenerazione urbana viene cestinata per dare spazio a nuovo cemento su suolo vergine". Il sindaco ha già fatto sapere di tirare dritto con il cantiere: "Non possiamo stare dietro ai comitati che dicono sempre no per motivi politici contro l’amministrazione. Mi sembra che in vista delle Europee si stia facendo un caso politico. Noi andiamo avanti coi nostri progetti, perchè pensiamo che siano il bene della città".