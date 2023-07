Scontro sulla Porrettana Un ferito ancora grave

Un ferito ancora in prognosi riservata e l’altro fuori pericolo ma con una prognosi con ferite importanti. Saranno gli accertamenti della polizia locale di Sasso Marconi a gettare luce sulle cause dell’incidente stradale di mercoledì pomeriggio sulla Nuova Porrettana, a poca distanza dallo svincolo verso la via San Lorenzo. Si conferma lo scontro frontale che ha coinvolto una Fiat Panda e un suv Nissan Qashqa. I due conducenti, un uomo di 55 anni e una ragazza di 25, sono rimasti feriti in maniera grave. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare per liberare i due automobilisti rimasti incastrati, a causa del violento impatto frontale, tra le lamiere delle loro rispettive vetture.

Pare però che allo schianto non abbia assistito alcun testimone e così, in assenza di nuovi elementi, saranno i rilievi e il racconto che potranno fare i conducenti a tempo debito a fornire elementi utili a ricostruire la dinamica di un incidente che ha provocato la chiusura della superstrada per oltre tre ore. Fino ad allora non si potranno escludere ipotesi quali il sorpasso azzardato o il malore di uno dei conducenti. Fatto sta che i carabinieri della stazione di Sasso hanno avuto il loro daffare a regolare il traffico e deviare la circolazione sulle strade alternative per limitare il disagio a centinaia di automobilisti e nella prima fase per rendere il più efficaci possibile le azioni dei Vigili del fuoco chiamati a liberare i feriti dalle lamiere. E poi l’azione dei sanitari del 118 che valutata la situazione hanno prestato le prime cure sul posto prima di caricare i feriti sull’elisoccorso verso l’ospedale Maggiore di Bologna. E non si placano le polemiche indotte da questo ennesimo grave incidente che si è verificato sulla Nuova Porrettana sul quale la velocità pare avere giocato un ruolo non secondario.

g.m.