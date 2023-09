Scontro sulla rete idrica a Castel San Pietro: i civici sferzano la giunta

E’ scontro tra amministrazione comunale e il consigliere Luca Morini sul tema delle rotture idriche in città. Morini ha presentato un’interpellanza segnalando diverse criticità, soffermandosi in particolare "sul percorso di collegamento non asfaltato tra scout e parcheggio via Oriani e la carreggiata di via Curiel, fronte civico 13. Mi è stato riportato- aggiunge il consigliere - che, pur a fronte di un’immediata segnalazione di guasto tramite numero verde dedicato di Hera Spa, per diversi giorni i residenti in zona avrebbero assistito all’aggravamento della perdita, nel caso di via Curiel ancora presente. Lo spreco di questa indispensabile risorsa naturale è evidente".

Il Comune, dopo aver raccolto le precisazioni da Hera, ha risposto all’interpellanza affermando che "nel primo caso in esame, alla segnalazione di via Curiel non era stata attribuita una priorità alta in quanto, al momento del primo sopralluogo, non sussistevano le situazioni di pericolo", con riparazione avvenuta "nei giorni immediatamente successivi al sopraluogo del 22 luglio". In viale Oriani, invece, "la dispersione non riguardava asset in gestione Hera".