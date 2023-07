Scontro sull’alluvione La Città metropolitana accusa il governo "Ci prendono in giro"

La Città metropolitana accusa il governo per il mancato inserimento di via Saffi, dei Colli e molte altre zone del bolognese nel ‘decreto alluvione’. Che, al momento, sono quindi esclusi dai benefici e le agevolazioni previsti per l’emergenza. "Non so se si tratti di sciatteria istituzionale o se si voglia mettere in ginocchio questa realtà per motivi politici", afferma Sergio Lo Giudice, capo di gabinetto della Città metropolitana. "Se possono rimediare, lo facciano domani".

Lo Giudice respinge al mittente le accuse di scarsa tempestività arrivate da esponenti di Fd’I per giustificare il mancato aggiornamento della lista dei territori stilata nella prima ora. Nei giorni immediatamente successivi all’alluvione "fu stilata una prima lista in emergenza da Regione e Protezione civile". Nei giorni successivi i sindaci hanno evidenziato carenze in quella lista. "Noi le abbiamo immediatamente segnalate – assicura Lo Giudice –. Abbiamo avuto la piena collaborazione della Regione a recepire le modifiche e a inoltrare l’elenco aggiornato all’esecutivo".

Questo "un mese e mezzo fa. C’era la possibilità di inserire queste modiche. Il Governo ha deciso di non farlo". Lo Giudice accusa Roma di "comportamento sprezzante nei confronti del lavoro che stanno facendo gli enti locali per dare una mano alla ricostruzione". La Città metropolitana "ha già speso 13 milioni, non poco per un ente del genere. Il Comune di Bologna ne ha spesi altrettanti". Lo Giudice punta l’indice anche contro chi "ha fatto passerelle e si è fatto fotografare davanti alle frane, ma non è riuscito a dare niente al territorio".

Adesso, commenta, "ci prendono anche in giro, dicendo che il commissario Figliuolo (che martedì sarà a Bologna per un nuovo sopralluogo alle zone alluvionate, ndr) tra due mesi avrà la facoltà di valutare eventuali integrazioni. "Ma fra due mesi vorremmo avere i soldi per fare le strade e i ponti. Rinviare significa non avere idea di come si gestisce una situazione del genere. La tempistica è fondamentale. Noi dovremmo essere qua a parlare di ricostruzione, invece quello che è accaduto riguarda paradossalmente ancora il livello dell’emergenza".

Lo Giudice respinge anche le accuse del senatore di Fd’I Marco Lisei. "Noi – precisa – abbiamo fatto quello che dovevamo: dire che la seconda lista aveva bisogno di valutazione tecnica è una bufala".

L’esclusione dal decreto di via Saffi e delle altre zone alluvionate "è un fatto gravissimo", afferma Stefano Caliandro, consigliere regionale Pd. Che ha depositato un’interrogazione per chiedere alla giunta Bonaccini "se sia opportuno sollecitare direttamente il commissario Figliuolo per l’integrazione in tempi utili dei comuni bolognesi esclusi dall’elenco dei beneficiari delle disposizioni del decreto".

Sul caso via Saffi interviene Luisa Guidone, assessora al commercio del Comune: "Mentre dal governo non è arrivata alcuna risposta per le attività di via Saffi andate sott’acqua diverse volte, noi come amministrazione siamo qui tutti i giorni per sostenere territorio, cittadini e attività, andando oltre i nostri doveri. Noi stiamo dando risposte concrete, ma abbiamo bisogno di non essere gli unici in campo a dare risposte a queste attività".

Luca Orsi