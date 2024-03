Scontro sulle scuole Besta: "Nuovo corteo il 9 marzo"

Nell’attesa dell’udienza del 14 marzo sul ricorso presentato per fermare i lavori e mentre continua il presidio-occupazione del parco Don Bosco, il Comitato Besta organizza un corteo per sabato prossimo (9 marzo) che nelle intenzioni degli organizzatori dovrebbe partire alle 14 da piazza Maggiore e concludersi alle 17 proprio al parco Don Bosco.

Il condizionale è d’obbligo: il Comitato si sta confrontando con la Questura per vedere se sarà possibile effettuare anche la manifestazione itinerante. Per Roberto Panzacchi, esponente del comitato, al corteo parteciperanno "numerose associazioni ambientaliste, come Legambiente, Bologna for Climate justice, Extinction rebellion e Fridays for future, sindacati come Usb, Sgb e Cobas, Potere al popolo, i Verdi, Non una di meno e anche Italia Nostra". Al centro della protesta, l’abbattimento delle vecchie medie Besta e la costruzione, sempre nello stesso parco, della nuova scuola. Un progetto che il Comitato sta cercando di bloccare in ogni modo perché viene ritenuto inutile e dannoso per l’ambiente. Per il Comitato meglio sarebbe ristrutturare la vecchia media Besta così si eviterebbe anche di eliminare un pezzo di parco, questione che ha già scatenato tante e continue proteste. Per il Comitato, il progetto non ha senso neppure dal punto di vista economico, dal momento che "si spenderanno 18 milioni per costruire un edificio che dovrebbe garantire performance energetiche migliori, quando invece si potrebbero ottenere gli stessi risultati installando dei pannelli solari sul tetto dell’edificio attuale, che può tranquillamente essere portato in classe energetica A".

Condivide la battaglia del comitato anche Europa verde, il cui co-portavoce bolognese Danny Labriola afferma che "la priorità dunque dovrebbe essere la tutela del suolo, degli alberi e della biodiversità", aggiungendo che "è singolare che si continui a liquidare con fastidio le battaglie dei movimenti e delle associazioni ambientaliste, proponendo paragoni impropri tra impianti fotovoltaici e boschi".

Un riferimento polemico alla posizione tenuta finora dal Comune, con Panzacchi che poi rincara la dose nei confronti del sindaco Matteo Lepore, dicendo che "non capiamo a chi si ispiri la sua ‘rivoluzione green’, visto che le associazioni ambientaliste continuano a contestarlo e sabato manifesteranno con noi".