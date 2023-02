Scontro sull’ex Norma "Altra colata di cemento"

Levata di scudi a Casalecchio contro il progetto di trasformazione dei capannoni della ex Norma a San Biagio in 40 appartamenti e in un nuovo centro commerciale. Il disegno di questa nuova urbanizzazione non è ancora arrivato in Consiglio comunale, ma in rete la società immobiliare che gestisce la partita sta già mettendo in vendita le stecche di casette unifamiliari che sostituiranno i capannoni dell’ex Norma. "È inaudito – sbotta Erika Seta, capogruppo Centrodestra– che tutto ciò avvenga prima che il progetto arrivi in Consiglio comunale. È un grosso problema istituzionale e non è la prima volta che accade. Purtroppo a Casalecchio si va avanti lo stesso, ci si lega ai precedenti piani urbanistici e si ignorano le linee che si stanno costruendo con il Pug (Piano urbanistico generale) ancora alle fasi di proposte".

Perplessi gli ambientalisti. "Ma chi è il proprietario delle aree della ex Norma – chiede al alta voce Angelo Farneti, portavoce di Legambiente Reno Lavino Setta – chi presenterà il progetto? Non si sa. È tutto un po’ fumoso. Gli ecologisti sono favorevoli ad un recupero di capannoni industriali, ma non vogliono che si consumi ulteriore suolo. Si riducano al minimo le volumetrie". Sulla stessa onda si muovono i civici casalecchiesi. "C’è gente – rivela Andrea Tonelli, consigliere Lista civica – che è andata a chiedere di questi nuovi appartamenti all’ex Norma, ma noi non abbiamo visto uno straccio di progetto. Siamo, comunque, contro il consumo del suolo. Si punti a riqualificare l’attuale centro commerciale di San Biagio, mentre di supermercati basta e avanza l’attuale Conad".

Chi si oppone alla trasformazione dell’ex Norma in case e centro commerciale è Roberto Mignani, ex vice sindaco di Casalecchio. "Davanti a questa scelta che riceverebbe il nulla osta dell’amministrazione comunale – afferma Mignani davanti ai cancelli dell’ex Norma – scatta ’L’Urlo’ di Edvard Munch, il grido di orrore così ben dipinto dal pittore norvegese. Con questa operazione si sta vendendo l’anima verde di Casalecchio. Costruendo altre 40 case, si porteranno a San Biagio almeno altre 80 autovetture. Un abominio per un quartiere già soffocato dal traffico locale e, soprattutto, da quello di attraversamento di quanti dalla montagna si dirigono a Bologna tramite la Porrettana. Il cemento e il consumo spasmodico del suolo stanno distruggendo l’identità di una città come quella di Casalecchio che ha un territorio piccolissimo, che è attraversato da snodi autostradali e ferroviari di rilievo nazionale e che ha ormai una popolazione di 36mila abitanti".

Nicodemo Mele