Scontro totale sul bilancio. Morini sferza la giunta:: "I cantieri sono in alto mare"

Opere pubbliche e tagli, si accende la polemica sul bilancio di previsione approvato in consiglio comunale la sera di giovedì. Le critiche più accese arrivano da Luca Morini, capogruppo di Prima Castello, che non fa sconti alla giunta Tinti partendo "dai ritardi accumulati su varie opere pubbliche, ritardi ancora in larga parte presenti sulle medesime opere". "La città – spiega Morini – vive un inaccettabile immobilismo ormai decennale, con mancanza o scarso progresso su moltissime opere, alcune delle quali importantissime. Si va dalla ristrutturazione dell’Arena, già citata come imminente dal sindaco nel 2019 insieme alle ciclabili fino ad Ozzano e Toscanella. E ancora, la riqualificazione dell’intersezione Scania/Marconi, l’ascensore dal parcheggio dell’ex ospedale e la realizzazione della rotatoria dell’A14".

Morini sottolinea anche che, "nonostante le promesse fatte nel 2019, molti di questi progetti sono ancora in fase di mera progettazione: uno stallo inaccettabile quello che vive la città". Non regge, secondo il capogruppo di Prima Castello, "il ripetuto tentativo di giustificare la situazione con il richiamo alle situazioni emergenziali vissute nell’ultimo mandato amministrativo, come la pandemia, la recente alluvione, la situazione in Ucraina e Israele e l’inflazione, così come non regge neppure il tentativo di addebitare colpe al governo di centrodestra, più volte impropriamente chiamato in causa in sede di presentazione al bilancio di previsione e al centro anche di un Odg presentato dalla capogruppo Marchetti".

La lista delle dure critiche alle scelte fatte in sede di bilancio di previsione è lunga. Si va dall’"azzeramento del fondo per la non autosufficienza" al "taglio dei fondi per la disabilità, dimenticando che vi è stato in verità un riordino dei sostegni con l’istituzione di un Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità con una dotazione di 231.807.485 euro annui e un incremento di 85.000.000 di euro annui del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità".

c. b.