Scontro tra auto e moto, diciassettenne in ospedale

Brutto incidente, l’altra notte sui viali all’altezza di porta San Mamolo. Stando a quanto ricostruito dalla polizia locale, intervenuta per i rilievi, una Alfa Romeo che da porta San Mamolo si immetteva sui viali in direzione di porta Saragozza è andata a scontrarsi, per motivi ancora al vaglio, con uno scooter guidato da un diciassettenne che da via d’Azeglio stava salendo verso via San Mamolo. L’incidente è avvenunuto intorno all’una e mezza e, ad avere la peggio, è stato il ragazzino, sbalzato dalla sella e finito, con violenza, sull’asfalto.

Subito a porta San Mamolo, insieme agli agenti della polizia locale, sono intervenuti anche i sanitari del 118 che hanno soccorso il giovane motociclista, le cui condizioni sono apparse serie, ma non drammatiche. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale, in codice di media gravità. La municipale sta ora cercando di chiarire la dinamica esatta dell’incidente, per chiarire eventuali responsabilità in merito allo scontro.