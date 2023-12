Scontro tra auto sulla Nuova Bazzanese, due feriti

Due feriti e strada provinciale chiusa per le operazioni di soccorso l’altra notte sulla Nuova Bazzanese, all’altezza dell’uscita 9 di Zola Predosa. Era circa l’una di notte quando una Fiat Punto ed una Mazda, si sono scontrate frontalmente. I mezzi sono finiti nella direzione opposta: uno a ridosso del guard rail sulla corsia in direzione di Bologna, l’altra auto ha fermato la sua corsa contro lo spartitraffico che conduce alla rampa di svincolo sulla corsia in direzione di Modena. Il primo a giungere sul posto un agente della Polizia locale Reno Lavino fuori servizio, che nel buio fitto non ha esitato ad azionare le quattro frecce della sua auto a protezione e indicazione dell’avvenuto incidente e segnalare il pericolo ai mezzi in avvicinamento. Ha composto i numeri di emergenza e nel frattempo con la collaborazione di altri automobilisti si è accertato dello stato di salute dei due conducenti, nessuno dei quali è risultato in pericolo di vita. Per liberarli dalle lamiere e permettere l’azione dei sanitari del 118 è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Borgo Panigale che hanno bloccato la circolazione per permettere il trasporto dei feriti al Maggiore, la rimozione delle auto incidentate e il ripristino delle condizioni di sicurezza per la circolazione.

g.m.