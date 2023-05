Scontro tra mezzi: conducente 23enne portata in ospedale

Un incidente ha paralizzato il traffico in via Zucchi l’altro pomeriggio. Il furgone di un corriere, forse per una distrazione o per poca aderenza sull’asfalto viste le piogge, ha sbandato andando a invadere la corsia opposta dove stava arrivando una Golf giodata da una 23enne. Per l’urto la vettura è stata sbalzata contro la siepe a bordo della carreggiata. Sul posto i vigili del fuoco che hanno liberato la giovane dalle lamiere e poi affidata alle cure dei sanitari che l’hanno trasportata al Maggiore in codice di media gravità. Per i rilievi del caso sono arrivati gli agenti della Locale di San Lazzaro.