Scoperta furbetta del reddito di cittadinanza Aveva ricevuto duemila euro dichiarando il falso

Per un paio d’anni ha percepito il reddito di cittadinanza, ma non ne aveva diritto, intascando così indebitamente circa 2mila euro. Lo hanno scoperto i carabinieri di Molinella, che hanno denunciato una 25enne di origine tunisina per false dichiarazioni e per avere indebitabente incassato il sussidio. Per ottenerlo, la giovane aveva dichiarato di essere residente in Italia da almeno 10 anni, attestando così falsamente uno dei requisiti previsti dalla normativa, ma la circostanza è risultata non vera alla luce degli accertamenti svolti dall’Arma. In totale, nei due anni la donna ha percepito circa 2.000 euro.