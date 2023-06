Scoperte due scenografie di fine Ottocento durante il restauro del teatro comunale di Crevalcore

Durante il restauro del teatro comunale di Crevalcore sono stati rinvenute due scenografie di fine Ottocento. "Si tratta di scene – dice il sindaco Marco Martelli - uniche o quasi nel loro genere. Naturalmente necessitano di un restauro, ma alla vista, già così, lasciano senza fiato. Ora dobbiamo metterle in sicurezza, in attesa di trovare le risorse per poterle restaurare". "Il restauro – aggiunge Martelli - prosegue tra i tanti imprevisti che abbiamo dovuto superare: pandemia, aumento dei prezzi esorbitante, amianto da eliminare e le tante sorprese che un cantiere come questo nasconde. Avevamo promesso che avremmo rimesso a nuovo il teatro e così sarà. La prossima primavera porterà, a riguardo, buone novelle".