Scoperto a rubare nell’auto in sosta: denunciato 27enne

I carabinieri hanno denunciato un marocchino di 27 anni, senza fissa dimora, con l’accusa di furto. Il magrebino aveva rubato all’interno di una automobile parcheggiata in via Benelli. Il proprietario dell’auto, un 22enne del posto, ha tuttavia sorpreso il ladro che è scappato. Il 22enne ha dato l’allarme e i militari dell’Arma hanno poi rintracciato lo straniero nel parcheggio della Lidl. Il marocchino aveva al seguito una borsa con all’interno una cassa acustica bluetooth che aveva rubato all’interno dell’automobile. Il magrebino, senza precedenti, è stato così denunciato per furto.