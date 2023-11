Scoppia frigorifero, incendio in una villetta: tanti danni, nessun ferito

Erano da poco passate le 13.30, ieri, quando nel tranquillo vicinato della periferia di San Giorgio di Piano un forte boato ha spezzato la quiete dei residenti. Alte fiamme divampanti e un fumo denso, nero e acre sono seguiti allo scoppio, senza per fortuna causare alcun ferito ma provocando molti danni. Questo il bilancio dell’incendio che si è sviluppato in una villetta bifamiliare di via Mignani 5, nella frazione di Gherghenzano.

Ma torniamo ai fatti. Stando a una prima ricostruzione delle forze dell’ordine e dei soccorsi, intervenuti sul posto dopo svariate chiamate, quasi in contemporanea, dei tanti residenti della zona, il rogo si sarebbe originato a seguito di un cortocircuito di un frigo a pozzetto che si trovava sotto il porticato esterno dell’abitazione bifamiliare.

In casa era presente, al momento dello scoppio, solo un’anziana – rimasta leggermente intossicata – che è uscita in tempo dall’abitazione: la donna, infatti, avrebbe sentito un rumore deflagrante e sarebbe uscita a vedere, per poi rendersi conto dell’incendio. Arrivata sulla strada residenziale la donna è, poi, stata soccorsa da chi è arrivato sul posto. Dapprima i vigili del fuoco con varie autopompe e un gran numero di uomini. Con loro, poco dopo, i sanitari del 118 che hanno medicato e controllato l’anziana a bordo dell’ambulanza e i carabinieri di San Giorgio di Piano.

Poco dopo sono, poi, arrivati i familiari della donna: il marito che vive con lei e la figlia. Ci è voluta più di un’ora di lavoro perché i pompieri riuscissero a domare l’incendio ed estinguessero le fiamme.

A seguire è stato controllato l’interno dell’abitazione e l’area circostante: dapprima per verificare che non ci fossero oggetti che potessero esplodere se surriscaldati dalle fiamme e, poi, per verificare le condizioni dello stabile bifamiliare. Il porticato è stato del tutto divorato dal rogo che ne ha lasciato solo uno scheletro della struttura. L’abitazione, che ad ora non sembra intaccata, è, però, inagibile fino a che non ve ne sarà la certezza. Indenne, invece, l’altra porzione di villetta che si trova dall’altro lato del giardino.

Zoe Pederzini