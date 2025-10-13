Scoppia il caos fuori dal locale. Non riescono a entrare alla festa. Spruzzano spray al peperoncino

Scoppia il parapiglia nella notte in un locale di via Mattei: qualcuno ha spruzzato dello spray al peperoncino fuori dalla discoteca contro il personale addetto alla sicurezza.

È accaduto tutto attorno alle 3.30 della notte tra sabato e ieri e ha riguardato una delle due sale, la più piccola, che era stata affittata per una festa privata. Al BoMa Club era in corso la serata ’Opening Giostrà’ nella sala grande con un target adulto, mentre nella sala piccola, ex Giostrino (con capienza 200 persone circa), si stava svolgendo una festa privata organizzata da un gruppo di ballo - quindi sganciata dalla gestione principale del locale - quando, verso fine serata, dopo le 3, un gruppetto di ragazzi (attorno ai 23-24 anni) hanno iniziato a insistere per entrare e partecipare alla festicciola.

Il parapiglia quindi è accaduto nell’area esterna del locale, quando, a quanto si è potuto ricostruire, uno dei giovani di quel gruppetto, forse per ’protesta’, ha spruzzato dello spray al peperoncino contro il personale addetto alla sicurezza, che era prontamente intervenuto per gestire quella situazione. Sono stati attimi concitati, con i ragazzi che sono subito scappati.

"Stiamo visionando le immagini delle telecamere, poi procederemo con una denuncia alle forze dell’ordine", spiega il titolare del BoMa Club. Chi ha assistito alla scena riferisce di diversi ragazzi che si sono messi a correre e sono scappati nel parcheggio, con occhi che lacrimavano: "Hanno spruzzato lo spray al peperoncino", dicevano.

Poco prima, attorno alle 2, risulta un altro episodio, sempre nella zona, che in questo caso ha richiesto la presenza delle forze dell’ordine: una persona troppo ubriaca sarebbe diventata ingestibile e avrebbe iniziato a creare dei seri problemi, al punto che il personale addetto alla sicurezza ha chiesto aiuto: sono arrivati i carabinieri in supporto e la situazione è presto tornata alla normalità.