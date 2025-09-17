Scoppia il caso rimborsi: il provvedimento fantasma

"Estensione dei termini per i Cis e la possibilità di presentare due domande distinte per gli eventi di settembre e ottobre 2024: le stabilisce un’ordinanza del capo Dipartimento della Protezione civile, alla quale la Regione ha già dato l’intesa".

Così recitava, nero su bianco, il comunicato pubblicato a fine maggio sul sito di viale Aldo Moro. Un lungo elenco di misure a sostegno dei cittadini emiliano-romagnoli colpiti dalle alluvioni, in cui figurava la proroga del termine per la presentazione delle domande di acconto per il Contributo di immediato sostegno (Cis) per privati e imprese danneggiati, posticipata al 30 settembre. A sua volta, sarebbe dovuta essere posticipata anche la scadenza per le domande di saldo del Cis, rinviata dal 30 settembre al 30 novembre, sempre per privati e imprese coinvolti. Misure che, secondo quanto riportato all’interno della comunicazione diffusa prima dell’estate, sarebbero servite a posticipare le scadenze di due mesi ciascuna, offrendo un importante sollievo agli alluvionati e una finestra temporale ben più ampia per la presentazione delle domande.

L’ordinanza, però, fino a oggi sembra rimanere una sorta di provvedimento fantasma, perché ai cittadini che si rivolgono agli sportelli territoriali per ottenere chiarimenti verrebbe puntualmente riferito che, sulla carta, non esiste ancora nulla che regoli operazioni in questo senso. Non è tutto. Considerando che l’accordo "non è stato recepito", allo stato attuale non sarebbe più possibile richiedere l’acconto per l’alluvione dello scorso settembre (senza proroga, il termine era appunto il 30 giugno 2025).

A fare chiarezza sulla questione è Manuela Rontini, sottosegretaria alla Presidenza della Regione con delega alla Protezione Civile: "Il Dipartimento nazionale di Protezione Civile, con cui abbiamo fin da subito costruito un ottimo rapporto di collaborazione, ci ha trasmesso una bozza di ordinanza che accoglieva alcune nostre richieste, in particolare il prolungamento delle scadenze sia per la presentazione delle domande sia per le rendicontazioni relative ai Cis. Abbiamo dato il nostro assenso alla proposta e diffuso la comunicazione stampa, trattandosi di un tema su cui cittadini e amministrazioni ci avevano sollecitato più volte. Tuttavia, ad oggi ancora non abbiamo ricevuto conferma dell’esito dell’iter previsto, e l’ordinanza risulta quindi in stallo, in attesa di completare il percorso amministrativo. Con l’avvicinarsi della fine di settembre, è fondamentale fare chiarezza: l’auspicio è che la pubblicazione avvenga entro questa settimana, così da fugare ogni dubbio".