Scoppia la lite, 42enne ferito da una bottigliata

Lite tra due stranieri a San Giovanni in Persiceto con il bilancio di un tunisino finito all’ospedale. Tutto è successo ieri mattina, qualche minuto dopo la mezzanotte, quando un equipaggio della volante del commissariato, avvertito dalla centrale operativa, è intervenuto nei pressi del Circolo fratellanza operaia in via Della Rocca. Qui gli agenti hanno trovato un cittadino italiano di 42 anni, ma di origini tunisine, residente a Persiceto, che sosteneva di essere stato aggredito, pare per futili motivi, da un marocchino. Ed il presunto aggressore si era poi allontanato.

Dopo i primi accertamenti i polizotti hanno ricostruito l’accaduto: la vittima sarebbe stata aggredita e colpita alla testa con una bottiglia e ad una gamba con una catena da bicicletta. Il tunisino riferiva agli agenti che conosceva l’aggressore e che si era allontanato con la catena da bicicletta in mano e con un coltello in tasca. Il 42enne aveva una lieve ecchimosi alla nuca e una lieve abrasione alla gamba sinistra. I poliziotti hanno avvertito il 118 ma nell’attesa dell’arrivo dell’ambulanza il tunisino è svenuto, perdendo conoscenza, in preda ad una crisi epilettica. I poliziotti hanno eseguito prontamente le manovre di primo soccorso da utilizzare in questi casi, evitando anche che il 42enne cadesse a terra e si ferisse. Sono quindi arrivanti i sanitari del pronto intervento che hanno caricato il tunisino in ambulanza e portato all’ospedale Santissimo Salvatore di Persiceto in codice rosso. I poliziotti hanno poi contattato il gestore del bar del circolo e preso atto della presenza di telecamere nei pressi della zona dove è avvenuta la presunta aggressione. Nella tarda mattinata di ieri il tunisino è stato dimesso mentre il commissariato ha aperto una indagine con lo scopo di individuare il marocchino che è scappato e i motivi dell’aggressione.

p. l. t.