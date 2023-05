Scoppia l’estate in piazza a Porretta

Prove d’estate a Porretta Terme con il primo vero evento della bella stagione. In Piazza della Libertà e via Terme si conclude infatti oggi ’Porta d’estate’. Dopo la serata in musica di ieri, questa mattina alle 9.30 appuntamento con la partenza del primo ’Alto velo Reno’, una pedalata semiseria aperta a tutti dal centro di Porretta a Molino del Pallone. Sarà aperto il mercatino di prodotti locali e, dalle 12, gastronomia diffusa proposta dalle attività del luogo. Sempre oggi il Cai di Porretta propone l’escursione ’Sentiero dei ducati: i castelli di Matilde’. Il fine settimana sarà la prova generale per una stagione estiva da cui gli operatori si aspettano molto, sull’onda del crescente interesse per il turismo lento in Appennino. Per i visitatori, dalle 9.30 alle 12.30 è aperto l’Ufficio informazioni e accoglienza turistica in piazza della Libertà con il calendario degli eventi, cartine escursionistiche, mappa di Porretta e dépliant sui siti più interessanti da vedere sul territorio.