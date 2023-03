Scoppia l’incendio nella casa occupata

Tre stranieri richiedenti asilo si rifugiano abusivamente nell’abitazione di un bolognese e rischiano di incendiargli casa. I carabinieri della locale stazione di Loiano hanno denunciato tre tunisini per i reati di violazione di domicilio e danneggiamento. Erano le 12 del 7 marzo scorso. I carabinieri della Centrale Operativa del 112 hanno ricevuto la telefonata di un cittadino preoccupato. L’uomo chiamava da Loiano e, con tono allarmato, riferiva di vedere una densa colonna di fumo nero uscire dall’abitazione di un suo vicino di casa che, in quel momento era assente. I carabinieri sono andati sul posto e, una volta entrati nell’abitazione, hanno trovato tre ragazzi nordafricani che avevano acceso il camino del salotto. Gli stranieri, però, non sapevano che il caminetto non era funzionante perché il padrone di casa, quando se ne era andato giorni prima, lo aveva chiuso per eseguire dei lavori di manutenzione. I carabinieri a quel punto hanno subito messo in sicurezza l’area e identificato i tre tunisini di 16, 18 e 25 anni.

Il gruppo di giovani richiedenti asilo, stando a quanto ricostruito dai militari, era giunto in Italia via mare lo scorso agosto per richiedere una protezione internazionale. I tre ragazzi che avevano già accumulato qualche precedente di polizia (false generalità e spaccio di stupefacenti) e uno di loro, il 16enne, ospitato in una comunità di Bologna per minori non accompagnati da cui si era allontanato, si erano tutti stabiliti a Loiano, dove avevano trovato utile rifugio nella seconda abitazione del 70enne bolognese, dopo avere forzato la porta di ingresso. Fortunatamente il principio di incendio è stato subito estinto dai carabinieri. Il 16enne è stato nuovamente accompagnato in comunità.

Zoe Pederzini