Scoppio mortale alla Toyota. Hard disk e allarme, periti al lavoro. Il 27 ottobre sopralluogo in sede

Esplosione alla Toyota, è stato fissato per il 27 ottobre a mezzogiorno il sopralluogo nella sede dell’azienda a Borgo Panigale: si procederà all’analisi dei luoghi e capire dove era esattamente il macchinario che provocato il disastro. Saranno quindi svolte anche osservazioni sulla dinamica dell’incidente. Potranno partecipare anche gli avvocati delle parti con i loro consulenti. Ieri è iniziato l’incidente probatorio sul disastro della Toyota, che andrà avanti per sei mesi. La data del sopralluogo è stata decisa ieri durante il primo incontro organizzativo - durato un’oretta - tra i tre periti del Politecnico di Torino, nominati dal gip di Bologna Alberto Ziroldi: il professor Vittorio Verda, ordinario di Fisica tecnica industriale presso il Dipartimento di Energia, la professoressa Micaela Demichela, ordinaria di Teoria dello sviluppo dei processi chimici presso il Dipartimento di Scienza applicata e Tecnologia, e l’ingegnere Gianfranco Camuncoli, già docente nel master Ingegneria della sicurezza e analisi dei rischi.

Incidente probatorio che dovrà stabilire le cause che hanno provocato la tragedia sul lavoro il 23 ottobre 2024: morirono due persone, Fabio Tosi e Lorenzo Cubello, e altre 11 rimasero ferite. In totale sono 12 gli indagati, tra cui l’ad di Toyota Material Handling, Michele Candiani. L’inchiesta è coordinata dalla pm Francesca Rago. L’esplosione ha riguardato in particolare la centrale termico-frigorifera cui era collegato un serbatoio da cui pare sia stato originato lo scoppio. Durante il lungo incidente probatorio, che terminerà il primo aprile 2026, saranno analizzati anche gli hard disk e tutti i file informatici - parliamo di diversi terabyte di dati -, contenuti nel sistema di gestione dell’impianto, che dovranno essere aperti con dei programmi appositi. I tre esperti hanno fatto sapere di essere in grado di svolgere anche questo accertamento, ma si sono riservati di chiedere la nomina di un esperto informatico.

Ci sarà poi da dare risposte in merito a un punto interrogativo: perché quel giorno è scattato un allarme alle 16.07, poco più di un’ora prima dello scoppio mortale delle 17.20? Nell’incidente probatorio si dovranno accertare le modalità di funzionamento del sistema di regolazione da remoto Bms e capire "in particolare se questo interessasse anche la partizione relativa al serbatoio-volano termico", come chiesto dal giudice nei quesiti. In altre parole: cosa significava quell’allarme? La tragedia si sarebbe potuta evitare? Sarà questo uno dei punti centrali dell’esame che dovranno condurre i periti, anche per comprendere come abbia funzionato il sistema di telecontrollo dell’impianto.

"Bisognerà capire chi ha ricevuto quell’alert e cosa eventualmente si sarebbe potuto fare in quel momento", spiega l’avvocato Antonio Petroncini, che assiste uno dei feriti.