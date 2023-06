Scoprire Bologna a spasso con Carducci

Non vuole essere una guida di Bologna, ma di fatto la città la si attraversa, la si scopre, addentrandosi fra luoghi simbolo e aktri a volte poco accessibili. E una guida speciale c’è, che intreccia passi e dialoghi con Marco Giacomo Tirapani Pizzoli Tabboni, autore di Bologna Genius Loci - Quattro giornate con Giosuè Carducci (Nuova S1) che sarà presentato oggi in Salaborsa alle 18. In un precedente volume Tirapani aveva percorso la città con papa Benedetto XIV, mentre questa volta la compagnia è quella di un vicino di casa un po’ particolare, il Vate, in un libro che è anche un album da sfogliare, foto dopo foto.

Tirapani, Roberto Balzani nella prefazione al testo scrive che simulare un dialogo con Carducci è possibile solo con una "buona dose d’ironica incoscienza". Come è andata?

"Sono nato e cresciuto in viale Carducci e da bambino vedevo questo personaggio serio e accigliato e facevo domande a mio nonno. Volevo approfondire il personaggio, che non era solo un poeta e un professore. E così ho creato un dialogo più o meno fantastico, con un suo sviluppo, in cui alla fine ritraggo anche me stesso. Il libro non è una guida, ma un discorso fra amici o con un maestro".

Che Carducci troviamo?

"Non più il ’mangiapreti’, ma un uomo poliedrico, animato da sentimenti profondi, molto umano, appassionato della città. Fra le tante cose, diventa presidente della Deputazione di Storia Patria, salva la chiesa di San Francesco e il Cenobio di San Vittore. Il libro è pieno di riferimenti, mi sono documentato ampiamente trovando frasi da lui pronunciate durante la permanenza bolognese e non solo. Nel libro Carducci racconta spiegando date, personaggi, dando significato a nomi dei palazzi, delle vie...".

Ad esempio?

"Via Marsili, spiega che era un ufficiale che aveva girato il mondo, un naturalista che diede vita all’Istituto delle Scienze. Ampio spazio è dedicato alle chiese, una particolare che io consiglio è il complesso di San Michele in Bosco con particolarità come, nella sagrestia nuova, del ’Coro notturno con una Madonna rappresentata in tre età diverse’.

E poi c’è un ricchissimo corredo fotografico.

"È una passione iniziata a sette anni. La foto a Palazzo di Spagna è frutto di otto sedute, ma devo dire che a volte si riesce a scattare solo dopo avere superato bidoni della spazzatura e cartelli stradali. Oggi Bologna è entrata in un circuito turistico meraviglioso, ma palazzi e monumenti dovrebbero essere pù fruibili e rispettati".

E il Genius Loci che parla nel libro?

"Mi sono ispirato allo spiritello di origine romana, con cui la popolazione che si insediava in un sito doveva fare i conti. C’è un riferimento carino nel volume, al Palazzo delle Stufe di via San Giuliano: in alto nel timpano, oltre all’orologio con una freccia per misurare l’intensità del vento, ci sono due donne. Una delle due rappresenta il genius loci".

Letizia Gamberini