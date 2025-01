Scossa per i negozi di prossimità: "Eventi in centro e affitti calmierati"

Un aiuto concreto ai negozi di prossimità. Il Comune di San Giovanni in Persiceto ha ottenuto un finanziamento di 22.500 euro dopo aver partecipato al bando per la promozione dell’economia di prossimità promosso dalla Città Metropolitana. "Questi soldi – dice Alessandro Bracciani, assessore comunale alle Attività produttive – saranno utilizzati per rivitalizzare il tessuto commerciale del nostro territorio. Vogliamo raggiungere l’obiettivo attraverso vari passaggi. Intanto effettueremo il censimento degli spazi commerciali sfitti che si trovano nel centro storico; poi avvieremo un dialogo con i proprietari dei muri per favorire la riassegnazione a prezzi calmierati degli stessi negozi. Infine collocheremo un pop - up store, un negozio allestito per un periodo di tempo determinato, per la promozione di prodotti, che dia visibilità alle eccellenze e alle tipicità del territorio favorendo, di riflesso, una ricaduta positiva sull’acquisto di quegli stessi prodotti nei negozi".

Nell’ambito del progetto sarà organizzata una serie di eventi nel centro storico per rilanciare il commercio di prossimità. "L’obiettivo dell’avviso pubblico che avevamo pubblicato – spiega Paolo Crescimbeni, consigliere metropolitano con delega al Commercio – è quello di sostenere l’ecosistema costituito dalle imprese del commercio, del turismo, della ristorazione, del ricettivo, dei servizi, dell’artigianato e dell’artigianato artistico del territorio. In buona sostanza, stiamo parlando di una rete di prossimità che, integrandosi nel tessuto sociale e urbano di città, quartieri e centri urbani minori, oltre a produrre ricchezza e posti di lavoro, è catalizzatrice di relazioni sociali, economiche e culturali". E aggiunge: "Il quadro che ne viene fuori rappresenta un fattore determinante per la vivibilità, l’attrattività, la sicurezza e la sostenibilità dei territori".

p. l. t.