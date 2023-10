Scosse in Pianura Padana: "Faglia tra Reggio e Modena. Ci saranno altri terremoti"

"Ogni volta che c’è una riattivazione sismica non ci sono scenari da escludere". Paolo Gasperini, sismologo e professore dell’Alma Mater di Bologna, analizza le due scosse con epicentro Castellarano, in provincia di Reggio Emilia. In Emilia-Romagna la terra continua a tremare: alle 6.25 è stata registrata una scossa di magnitudo 3.4 con epicentro a Castellarano. A distanza di pochi minuti una seconda e terza scossa (di magnitudo 2.6 e 2.5). "Non abbiamo modo di capire come evolvono queste cose – spiega il professore -, ma senza dubbio ogni volta che si verifica un episodio sismico come questo la probabilità che possa succedere qualcosa aumenta. Anche se nella grandissima maggioranza dei casi queste riattivazioni sono fini a sé stesse e non portano a nulla". Poi sottolinea: "Ma non possiamo prevederlo. La casistica passata ci dimostra che ci sono terremoti che si presentano dopo lunghi periodi di attività, come quello che ha colpito l’Aquila nel 2009. E altri che si verificano senza attività precedente, ad Amatrice nel 2016".

Ma è Gianluca Valensise, sismologo dell’Ingv, a fornire un quadro completo della faglia in cui sono state registrate le scosse. "Questo terremoto è stato generato da una grande faglia la cui proiezione va da Langhirano a ovest a MaranelloRubiero a est. È una faglia che, storicamente, non ha dato particolari terremoti a eccezione di uno nel 1501 di magnitudo 6, quindi simile a quello che nel 2012 ha colpito l’Emilia". Ma c’è un grado di pericolosità maggiore rispetto alle altre faglie che interessano quest’area? Per Valensise il potenziale di rischio è lo stesso nella maggior parte delle faglie: "Noi ragioniamo in maniera un po’ brutale in questi casi, perché se da questa faglia, seppure nel 1501, è nato un terremoto di magnitudo 6, vuol dire che potenzialmente è in grado di ripetersi nel tempo". Poi il sismologo entra nel dettaglio e fa luce su un particolare: "Possiamo notare che questa faglia ha registrato terremoti sia nella parte più orientale che in quella più occidentale, ma al centro non c’è niente. Questo significa che nella zona che coincide con Collina Reggiana potrebbero registrarsi degli eventi sismici negli anni perché qui la sismicità storica è quasi nulla".

Vincent Ottaviani, vice presidente Sigea, spiega il motivo per il quale l’Italia è interessata da numerosi fenomeni sismici, in particolare l’Emilia-Romagna. "Nello schema globale della tettonica a zolle – precisa Ottaviani -, il continente africano spinge verso nord est e l’Italia si sposta in questa direzione. E siccome ha un movimento differenziato verso nord est, dove la parte adriatiche tende a spostarsi verso la Croazia, questa situazione determina un’estensione della parte dell’Italia centrale lungo la catena appenninica con il mantello e la crosta terrestre che tendono a stirarsi. Fenomeni sismici come quelli registrati a Castellarano, infatti, sono denominati di origine distensiva".