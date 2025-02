Scovati rasoi e mazze nel centro per minori

Controlli a tappeto sugli ospiti e perquisizione di tutti gli ambienti, l’altra mattina al centro di accoglienza dei minori non accompagnati di villa Angeli, a Borgonuovo di Sasso Marconi coi carabinieri della compagnia di Bologna Borgo Panigale affiancati dai militari della Squadra di intervento operativo del quinto reggimento carabinieri e al nucleo cinofili del comando provinciale di Bologna.

Negli spazi di questo hub di prima accoglienza allestito in questa storica residenza di campagna immersa in un parco secolare a poca distanza dal Palazzo dei Rossi e del tracciato della nuova Porrettana, e che attualmente registra una trentina di giovanissimi, i carabinieri hanno recuperato alcuni manufatti affilati e appuntiti come rasoi usa e getta, tubolari metallici, bastoni con la punta acuminata e altri oggetti contundenti. Tutti oggetti pericolosi la cui detenzione all’interno del centro è vietata. Potenziali strumenti di violenza che sono stati restituiti alla responsabile della struttura non potendo risalire ai rispettivi proprietari.

Nella stessa villa dove nei mesi scorsi si sono registrati gravi episodi di rivolta, di aggressione ai carabinieri, un incendio doloso e sequestro di sostanze stupefacenti, negli effetti personali di un minore sono stati rinvenuti anche una carta Postepay e una tessera sanitaria, entrambe intestate ad un’altra persona e di cui il minore non ha saputo giustificare la provenienza. Il possessore è stato accusato del reato di ricettazione e deferito in stato di libertà alla procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna. Nei giorni scorsi sempre a Sasso, i carabinieri avevano rintracciato e denunciato altri minori per furti messi a segno in alcuni negozi del centro commerciale di Borgonuovo.

Controlli mirati anche a San Giovanni in Persiceto, dove i carabinieri della locale Compagnia hanno controllato tre giovani ragazzi nei pressi del parco pubblico Raffaele Pettazzoni. I giovanissimi alla vista dei militari hanno accelerato il passo per non essere fermati. Ma una volta raggiunti i militari hanno percepito un forte odore tipico di sostanza stupefacente provenire da uno di essi. Al termine del controllo, uno è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico lungo 19 centimetri e con una lama lunga 8 centimetri occultato all’interno della tasca del giubbino. Un altro era in possesso di 5 frammenti di hashish del peso complessivo di circa 2 grammi nascosto nel giubbotto.

Al termine del controllo i tre minorenni sono stati affidati ai rispettivi genitori, mentre il coltello e la sostanza stupefacente sono stati sequestrati. Uno di essi è stato denunciato per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere, ed un altro, minorenne, segnalato alla prefettura di Bologna come assuntore di sostanze stupefacenti.

Gabriele Mignardi