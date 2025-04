Screening e test sanitari in piazza

Una giornata all’insegna della prevenzione e informazione per i cittadini di Marzabotto e i loro animali: sabato 12 aprile, dalle 9 alle 17 torna ’La Salute in Piazza!’, evento organizzato dal Comune di Marzabotto e giunto alla terza edizione. Grazie alla partecipazione di medici e associazioni del territorio, l’interno paese si trasformerà in un ambulatorio per offrire alla cittadinanza percorsi di prevenzione e consulenze.

Ci sarà un percorso sanitario a cura della pubblica assistenza di Sasso Marconi: misurazione della pressione arteriosa, frequenza cardiaca, saturazione di ossigeno, glicemia, calcolo dell’indice di massa corporea (BMI); il pavimento pelvico femminile e i molteplici disturbi che derivano dal suo cattivo funzionamento; riequilibrio energetico emozionale posturale; dimostrazione di disostruzione pediatrica e di rianimazione cardio polmonare. Al poliambulatorio di via Matteotti visite ginecologiche ed ecografie al seno su prenotazione.

Nei locali della farmacia sconti su: misurazione del colesterolo, apparecchi misurazione pressione, aerosol, misurazione glicemia e integratore ipocolesterolemizzante, profilo lipidico. Veterinari a disposizione per consulenze e informazioni sugli amici a 4 zampe.