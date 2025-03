Screening gratuito. Ambulatorio mobile per la prevenzione

Screening gratuito per la giornata delle donne. Il Comune di Malalbergo intende contribuire alla diffusione della cultura della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori al seno e rendere la prevenzione accessibile alla fascia di popolazione femminile che non rientra per età negli screening gratuiti. Sabato 8 marzo dalle ore 10 alle ore 12.30, saranno presenti nelle due principali piazze del territorio, ovvero piazza XXV Aprile ad Altedo e piazza Caduti della Resistenza a Malalbergo, i punti di raccolta per l’iscrizione al Progetto di prevenzione sanitaria femminile con visita senologica ed ecografia mammaria con cui il Comune, insieme alla Fondazione Ant, ha previsto e sovvenzionato il posizionamento di un bus ambulatorio mobile per l’effettuazione di 16 visite nelle giornate del 27, 28 e 29 marzo, per un totale di 48 controlli.