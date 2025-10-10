Screening gratuito della vista. Il servizio per i senza fissa dimora

La Giornata Mondiale della Vista si è tinta di solidarietà, pensando a chi ha più bisogno. Senza dimora, poveri, persone che trovano accoglienza nelle strutture sociali di Bologna. La Fondazione Iapb (Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità) Italia e la sezione territoriale dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Bologna, in collaborazione con Caritas e con la struttura oculistica di Amoa Onlus l’Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza, hanno dato la possibilità di effettuare uno screening gratuito alla vista dentro la sede della Fondazione San Petronio, in via Santa Caterina.

"La nostra città ha tante persone che hanno bisogno dei nostri servizi – afferma don Matteo Prosperini, direttore della Caritas e presidente della Fondazione San Petronio Onlus –. Siamo l’unica mensa serale in città. Notiamo che questi luoghi iniziano a essere accoglienti per tutti i tipi di persone e in molte cene abbiamo raggiunto anche i 260 coperti".

Solo nella mattinata di ieri sono stati effettuati 17 screening gratuiti alla vista, nella sede in cui operano i servizi della Caritas. Le persone per cui sono state riscontrate anomalie durante lo screening sono state invitate a una visita oculistica completa e gratuita.

"La vista è un bene prezioso che appartiene a tutti, anche a chi troppo spesso rimane ai margini. Con questa iniziativa uniamo prevenzione e solidarietà, portando la salute visiva là dove non sempre arriva", commenta Irene Balbo, presidente dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti Bologna.

Giovanni Di Caprio