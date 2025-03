Screening gratuito per le malattie renali, ecco dove fra Bologna e provincia

Bologna, 10 marzo 2025 – Si avvicina la Giornata Mondiale del Rene 2025 e Antr odv- Associazione nazionale trapiantati di rene-, Irccs Policlinico di Sant’Orsola, Ausl di Bologna e Unibo scendono in campo ancora una volta per la prevenzione delle patologie renali e sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione. Giovedì 13 marzo, infatti, i volontari dell’associazione, il personale medico e infermieristico e i biologi offriranno alla cittadinanza controlli gratuiti per individuare eventuali malattie renali – patologie che ancora oggi vengono troppo spesso sottovalutate, ma che rappresentano la quarta causa di decesso nei paesi occidentali. E dunque, appuntamento con lo screening in piazza del Nettuno, nelle Case di Comunità del Navile e di Vergato e all’Ospedale di San Giovanni in Persiceto.

Le sedi dello screening

Nel dettaglio, le attività di screening (raccolta dei dati anamnestici, misurazione della pressione arteriosa ed esame delle urine) saranno liberamente accessibili nelle Case della Comunità del Navile (via Domenico Svampa 8, dalle 9 alle 13) e di Vergato (via dell’Ospedale 1, dalle 10 alle 13); all’Ospedale SS Salvatore di San Giovanni in Persiceto (via Enzo Pala 1, dalle 9 alle 13) e in piazza del Nettuno a Bologna (dove agli esami già citati si aggiungerà anche l’analisi del sedimento urinario, dalle 9.30 alle 17.30). Lo scorso anno i volontari e personale sanitario hanno incontrato, soltanto in piazza XX Settembre, più di 250 cittadini. Di questi, 77 (quasi uno su tre) hanno scoperto di avere un problema renale e 44 sono stati avviati ad una presa in carico alla Nefrologia competente.

Le 8 regole per prevenire le malattie renali

Oltre ai controlli gratuiti, la campagna prevede anche un’intensa attività di informazione attraverso il dialogo con gli specialisti e la distribuzione di materiale informativo. Per prevenire le malattie renali è infatti importante conoscere e seguire 8 semplici regole che molto hanno a che fare con il nostro stile di vita: mantenersi attivi e in forma, controllare periodicamente i livelli di zuccheri nel sangue, controllare la pressione sanguigna, seguire una dieta sana e bilanciata, non fumare, mantenere un adeguato e regolare apporto di liquidi, assumere farmaci soltanto sotto stretto controllo medico e tenere sotto controllo la funzione renale se si hanno uno o più fattori di rischio. Otto 'regole d’oro’ da tenere sempre a mente, specie se si considera la natura silente di queste malattie: il progressivo deterioramento delle funzioni renali, infatti, non si manifesta con sintomi evidenti fino alle fasi avanzate, quando si tramuta in insufficienza renale e necessita di terapie sostitutive come la dialisi o il trapianto.