Screening per la pressione

All’Irccs Sant’Orsola si svolgerà mercoledì lo screening collegato alla Giornata mondiale contro l’ipertensione arteriosa, slittato per il maltempo. "Misureremo la pressione a chi ne farà richiesta tra coloro che accederanno negli ambulatori del padiglione 2. Un’iniziativa di sensibilizzazione – sottolinea il professor Claudio Borghi, direttore di una Medina interna del Policlinico – perché almeno il 30% degli italiani è iperteso, ma ignora di esserlo. E le percentuali di ipertensione sono superiori nelle fasce più avanzate d’età". La prevalenza di ipertensione arteriosa è in aumento anche tra bambini, adolescenti e giovani pari a circa il 10%, come precisa la Società italiana dell’ipertensione arteriosa (Siia).