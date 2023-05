Scritta su Palazzo Albergati Il writer: "Non sono stato io"

Lo scorso 8 maggio una scritta è apparsa su Palazzo Albergati in via Saragozza: "Banksy is not for sale" ovvero "Banksy non è in vendita". Nell’intervista del 9 maggio a Iole Siena, presidente di Arthemisia, che cura le mostre al piano terra del palazzo rinascimentale, tra cui l’attuale "Banksy, Jago e TVBoy", veniva affermato, a proposito della scritta sul muro che "è una boutade di un writer semisconosciuto che si chiama Carlo Smec".

Ieri, il writer tirato in causa, al secolo Carlo Zannini, ha fatto sapere tramite il suo avvocato che l’artista è "residente abitualmente in Mondragone" e "in data 9 maggio 2023 si trovava a Roma". "Si ribadisce – aggiunge il legale – che la scritta riportata sul Palazzo Albergati è apocrifa e il gesto è da ascrivere alla responsabilità di terzi che, evidentemente, hanno usato un tratto grafico che potrebbe richiamare a quello che contraddistingue il mio cliente ma, a ben vedere, se ne differenzia in maniera significativa".

L’avvocato respinge le accuse al suo assistito, sostenendo che, "sulla base delle informazioni in nostro possesso, non risultano prove a carico del writer Carlo Smec relative all’imbrattamento di Palazzo Albergati. Carlo Zannini, titolare della firma Smec ha adito le vie legali per tutelarsi contro i responsabili del gesto".

La presidente Siena, da parte sua, osserva che, "nel momento in cui è successo il fatto, le autorità e gli esperti hanno convenuto sul nome di questo artista che ci è stato trasmesso, motivo per cui io ho parlato di lui, dopodiché l’artista ci ha contattati e sostiene di non essere stato lui e che sia stato qualcuno che ha utilizzato la sua firma falsificata". E conclude: "Mi auguro che comunque venga trovato il colpevole". La frase sul muro non è ancora stata cancellata.