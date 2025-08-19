Dalle mini scritte alla colla sulla porta: le nuove tecniche dei ladri

Bologna, 19 agosto 2025 – Appartamenti e ville nel mirino dei ladri a Bologna e dintorni, con gli anziani spesso vittime di colpi anche ingegnosi: i ladri, soprattutto in questo periodo estivo, non si fermano e anzi cercano di sfruttare nuove tecniche.

La tecnica della colla

L’ultima è quella della colla: lasciano la sostanza adesiva sulle porte d’ingresso delle abitazioni e dopo un po’ tornano: se i fili sono rimasti intatti, i ladri sanno di avere campo libero perché significa che in quella casa non è ancora rientrato nessuno. Con questa tecnica, hanno agito di recente in via Bentivoglio, dove è stata svaligiata la casa di una donna, e in via Grieco, alla Barca, ma anche in zona Fossolo e a Casteldebole.

Le scritte minuscole sulle porte

Se resistono, comunque, le ‘tecniche tradizionali’ (tenere d’occhio l’abitazione e introdursi quando non c’è nessuno, magari oscurando le telecamere), si moltiplicano intanto le idee nuove per mettere a segno il colpo: l’ultima trovata (peraltro già usata in passato, ma ora sembra essere tornata ‘di moda’) è quella di segnare le porte con scritte piccolissime, con lettere minuscole, a indicare se quella casa può essere visitata con facilità. Un ‘codice’ dei ladri quasi invisibile, ma che non è passato inosservato a residenti di alcune zone, che hanno segnalato l’accaduto sui social nei giorni scorsi.

Le finte forze dell’ordine

Spesso poi si preparano colpi più sofisticati, con tanto di travestimenti con divise molto simili a quelle delle forze dell’ordine.

E’ di pochi giorni fa la notizia di un’anziana derubata per un milione di euro in zona Barca a Bologna: con una scusa, e con la pettorina da carabinieri, si sono introdotti in casa sua e le hanno portato via sei orologi Cartier con diamanti, per un valore complessivo di 500mila euro, poi gioielli, medaglie al valore, penne e monete antiche. A tre mesi da quei fatti, i poliziotti della V sezione della Squadra mobile sono riusciti a stringere il cerchio sui ladri, che sono stati rintracciati e arrestati a Rimini, dove si erano spostati con le loro famiglie: si tratta di due sinti residenti in campi nomadi di Vercelli e Torino, di 40 e 31 anni.

Il capitolo truffe

Vengono poi continuamente messi a segno tentativi di truffa, al telefono o di persona, in cui sconosciuti cercano di convincere le vittime a consegnare soldi per parenti coinvolti in incidenti o accusati di qualche reato, dunque bisognosi dell’assistenza di un avvocato.

E’ ancora allarme per questi tentativi, che non si fermano, in città come altrove. Anzi, nel periodo estivo spesso i malintenzionati si approfittano maggiormente degli anziani, più esposti e soli durante la stagione di ferie. Tanto che le forze dell’ordine non fanno che ripetere i loro consigli: non aprire mai la porta a sconosciuti e non cedere mai a richieste di denaro.

Per ricordare solo alcuni dei casi più recenti, alla Croce di Casalecchio, in via Lorenzetti, il mese scorso, vittime degli anziani residenti in un condominio: in due, spacciandosi uno per tecnico dell’acqua e l’altro per carabiniere, sono entrati nelle case di un 90enne e di una 77enne, sottraendo in un caso diecimila euro e mille nell’altro.

Altro episodio in viale Felsina, dove a una 94enne è arrivata una telefonata sospetta in cui le veniva chiesto di pagare, dicevano che la figlia era rimasta coinvolta in un incidente: una richiesta per presunte cure mediche e la vittima è caduta nella trappola consegnando oggetti d’oro per qualche migliaio di euro.

Il ‘finto idraulico’

Menzione a parte merita la tecnica del finto idraulico, che, come nel caso di quelli che si spacciano per forze dell’ordine, in un modo o nell’altro torna sempre fuori, ciclicamente. Nel dettaglio, a Bologna, sono stati ventotto i furti accertati in sei mesi, con 15mila euro di ‘bottino’, 29 vittime, di cui nove ultraottantenni: furti messi in atto tutti dalla stessa persona: il 66enne è stato arrestato e si trova ai domiciliari. Il suo accento bolognese tranquillizzava gli anziani a cui faceva ‘visita’, presentandosi come idraulico incaricato dall’amministratore di condominio. E una volta in casa, con vari escamotage - finte telefonate o richieste di ‘collaborazione’ nei lavori - che gli permettevano di ritagliarsi un attimo da solo, approfittava per rubare il portafogli alle vittime. Poi si congedava, ma sempre con educazione, mai troppo di fretta. Una volta fuori, andava a prelevare con le carte delle vittime, che spesso conservavano anche il pin nel portafogli.