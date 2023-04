Scritte e frecce, i muri raccontano la guerra

Scritte, frecce, lettere. Quelli degli anni Quaranta, sui muri di Bologna, sulle belle colonne di aristocratici palazzi, sulle facciate segnate a vita, sono graffiti che nessuno ha più voluto cancellare. Nessuna polemica, nessun intervento di pulizia. Anzi, la membranite, quel legante per pitture per tracciarli che le rendeva estremamente resistenti alle intemperie, bisognerebbe ringraziarla. Perché ogni volta che avvistiamo un segno della guerra, ci facciamo una domanda, ci guardiamo attorno e respiriamo profondamente la libertà. I muri di Bologna ci parlano quindi del nostro passato, della Seconda Guerra Mondiale, che il 21 aprile di ogni anno, fortunatamente, possiamo celebrare nella sua fine.

E il podcast di oggi, il Resto di Bologna (ascoltabile online sul nostro sito e su Spotify), naturalmente non rinuncia al racconto della Liberazione di Bologna, attraverso quei graffiti bellici che si trovano un po’ ovunque sotto le Due Torri. Quelle V, quelle I, le scritte Rifugio, le frecce, le insegne di marmo coi numeri di telefono dove chiedere soccorso durante le incursioni aeree. Se ne vede ancora bene una alla destra del portone di Palazzo Fantuzzi in via San Vitale. Almeno un’altra identica è in via San Donato 40: entrambe sono state perfettamente restaurate dai proprietari dei palazzi. Se ne trova una anche in via de’ Carbonesi.

E a proposito di rifugi, i segnali che li ricordano sono ancora numerosi. Rifugio G si legge su una parete all’interno del cortile di Palazzo d’Accursio. Uno ben visibile è in fondo a via Marchesana, con le lettere "US" ("uscita di sicurezza") nere su fondo bianco. In via Barberia, le colonne del Palazzo Salina saranno marchiate per sempre da quello che sembra un tatuaggio su un bel rosso Bologna con le scritte Rifugio, ingresso e in mezzo la freccia. Possiamo iniziare questo viaggio alla ricerca dei segni della Seconda Guerra Mondiale, dai piedi della Torre Asinelli, dove nel 2021, nel 76esimo anniversario della liberazione di Bologna, è stata restaurata la scritta Viva Roosevelt, Viva Churchill, Viva Stalin che sta nella quarta mattonella dal basso, all’angolo della Torre Asinelli a destra dell’entrata. E ci sono anche le scritte sarcastiche che si imprimevano sulle architetture preziose che erano state bombardate erroneamente, come successe con la chiesa del Sacro Cuore in Bolognina, giù dal ponte Matteotti, o con l’Archiginnasio. E i rifugi, spesso individuabili in porte stranamente chiuse con catene e chiavistello, in giro per la città.

Benedetta Cucci