Scritte No vax sulla sede del Comune Tre imbrattatori sorpresi dalla Digos

Sono stati sorpresi dagli agenti della Digos mentre imbrattavano la sede del Comune in piazza Liber Paradisus con scritte no vax e sono stati tutti e tre denunciati. Sono finiti nei guai per imbrattamento, quindi, due donne e un uomo, tutti tra i trenta e i cinquant’anni, residenti una a Bologna e gli altri due nell’immediata provincia. I tre sono stati portati in Questura per gli accertamenti del caso e poi denunciati per l’imbrattamento. A quanto si apprende, non hanno precedenti.

"Vax e 5", o qualcosa di simile, e "Vax x D" è quello che hanno fatto in tempo a vergare, con i soliti caratteri cubitali in vernice rossa, su una delle vetrate del palazzo comunale; accanto alla seconda frase, la "W" cerchiata ("ViVi"), il simbolo che rappresenta la firma dei ‘Guerrieri Vivi’, il gruppo diventato famoso per i vandalismi ai danni di centri vaccinali e istituti sanitari e per i folli attentati a politici, medici e giornalisti. La stessa firma comparsa in altri tre atti vandalici dello stesso tenore capitati in città il mese scorso: i blitz alla Cgil in via Marconi e quelli nelle scuole Belluzzi-Fioravanti e Leonardo Da Vinci a Casalecchio. Ora, dunque, gli inquirenti sono al lavoro per comprendere al meglio il contesto di questo gesto: l’ipotesi è difatti che i tre siano legati al gruppo no vax che durante la pandemia ha organizzato proteste, vandalismi e imbrattamenti in opposizione al governo e alle norme anti contagio disposte per combattere il Covid.

A metà dicembre, ignoti vandali avevano imbrattato l’ingresso della sede Cgil in via Marconi con le scritte "Traditori del popolo" e "La verità non è un reato", sempre in vernice rossa, con accanto la "W" cerchiata. Pochi giorni prima, la stessa firma impressa con la medesima vernice era comparsa accanto agli sfregi sui muri di due scuole poco distanti l’una dall’altra, l’istituto tecnico Belluzzi-Fioravanti e il liceo Da Vinci: "La mortalità è esplosa per la vaccinazione dolosa" e "Corte costituzionale - Criminali, nazisti, assassini" quello che si poteva leggere sulle pareti. Quella volta, nel mirino di Digos e polizia finirono un uomo e una donna incappucciati, ripresi dalle telecamere dell’istituto Belluzzi. Non è da escludersi che si tratti di due delle persone denunciate la notte tra mercoledì e giovedì.

Federica Orlandi