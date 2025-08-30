Scritte sessiste a San Luca . Alice denuncia: "Questa è violenza. Voglio fare rumore per dire basta"

Le gambe tremano, alla gola si crea un nodo impossibile da sciogliere. Sentirsi svenire, letteralmente. È quello che ha provato Alice Guerra, personal trainer e dottoressa in Scienze Motorie, quando ha visto il suo nome e cognome scritti a caratteri cubitali lungo i Portici di San Luca, accostati a epiteti discriminatori, che colpiscono, insultandola, ciò che la 34enne è riuscita a costruirsi: una brillante carriera. "Mi sono sentita svenire, ma ho deciso di fare rumore e dare voce a quanto accaduto", pubblicando un reel che ha raggiunto tantissime persone e molte donne. A cui Guerra chiede di denunciare: "Questa è violenza". Intanto, dopo la pulizia della Curia, sotto i Portici due sere fa sono comparse altre scritte sessiste, condannate in un reel anche dal sindaco Matteo Lepore, che riportano dati sensibili.

Guerra, come ha saputo delle scritte lungo i Portici?

"Ho visto un articolo de il Resto del Carlino che mi ha messa in guardia. Navigando su Internet, poi, mi sono imbattuta nel post dell’avvocata Camilla Guidotti, che ha documentato tutto".

Cosa le ha fatto pensare di poter essere coinvolta?

"Ho visto alcune scritte pubblicate, con dati sensibili e numeri di telefono oscurati, e una mi ha colpito profondamente, perché si riferiva a me".

Perché?

"Nel graffito compaiono il mio nome e cognome, il mio nickname di Instagram, tra l’altro segnato in maniera scorretta e poi sistemato, e un insulto al mio lavoro e al mio titolo di ‘dottoressa’. Da maggio sono molto attiva nell’area di San Luca, perché ho ideato un gruppo whatsapp, San Looka, che ho promosso sui social con l’idea di proporre uno stile di vita sano, praticando movimento e facendo delle camminate insieme, dando al tempo stesso la possibilità alle persone di socializzare. Per farlo, mi sono esposta sui social, senza però mai pubblicare il mio numero di telefono. Una scelta, questa, per permettere solo a chi fosse davvero interessato di avvicinarsi all’attività".

Le persone, quindi, la conoscono come ‘dottoressa’.

"Sì. E lo hanno anche scritto, insultandomi. L’ho visto con i miei occhi: ho deciso di andare a San Luca con un’amica per vedere la scritta e confermare il mio sospetto, che era fondato".

Come si è sentita?

"Mi sono sentita male, ma non mi sono abbattuta e mi sono fatta forza e ho sporto denuncia in Questura. Ho fatto tante foto: sentivo il bisogno di fare rumore e ho pubblicato il reel, per raggiungere più donne possibili e spingere tutte a verificare di non essere coinvolte".

Cosa le ha fatto più male?

"Rispetto agli altri imbrattamenti, il mio è ‘leggero’, ma è sempre violenza. Ho letto scritte terribili: insulti, frasi omofobe e sessiste. Questa è violenza, non va banalizzata. Per aiutare le altre donne, mi sono appuntata su un foglio tutti i nomi e cognomi che ho trovato e contatterò ognuna di loro per avvisarle".

Ora come sta?

"Le persone mi stanno dando molta vicinanza. Mi hanno contattato anche tantissimi uomini. Mi sono stati vicino. È importante dirlo: la violenza si generalizza e dipinge sugli uomini, ma non tutti sono così. E per fortuna".