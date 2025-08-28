Scritte sessiste con nomi e cognomi sui muri del portico patrimonio Unesco

Il simbolo della città, patrimonio Unesco, imbrattato con scritte sessiste, violente, misogine. Se ne trovano un po’ ovunque, salendo, sotto il lungo porticato di San Luca. E ce ne sono ‘per tutti i gusti’: da insulti alle donne e frasi di rara volgarità a vere e proprie violazioni della privacy, come ad esempio nome e cognome della persona, con tanto di numero di telefono e insulti.

A segnalare la situazione, che definisce ‘uno schifo’, l’avvocata Camilla Guidotti, che con il suo studio (il Wildside, lo stesso di Cathy La Torre) si batte da sempre per i diritti antidiscriminatori. A San Luca ha trovato "un susseguirsi continuo di scritte violente, misogine, omofobe – scrive –. Frasi che umiliano, sessualizzano, minacciano e che talvolta espongono, identificandola, la vittima con nome e cognome, città, luogo di lavoro, persino numero di telefono. Una vera e propria forma di doxing. Una persecuzione pubblica, nero su muro". Con ‘doxing’ si intende l’atto di diffondere informazioni private di un’altra persona con l’intento di umiliare, minacciare, intimidire.

Scritte distribuite ovunque sotto il porticato e che "oggi profanano uno dei luoghi simbolo della mia città, patrimonio Unesco, i cui portici sono attualmente in fase di restauro. Questo non è vandalismo, però. È violenza". E chi ne è vittima "può anche sporgere denuncia".